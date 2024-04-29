В Україні почали страхувати житло та автомобілі від війни. Але не від ядерного вибуху

Українські компанії беруться за страхування під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження – не буде

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Найбільші українські страховики мають достатньо власного капіталу для страхування військових ризиків та виплат в сегменті фізичних осіб і вони прогнозують подальше зростання попиту на такі продукти. Про це LIGA.net розповів директор з роздрібного бізнесу страхової компанії (СК) ІНГО Микола Матика.

"Попит на страхування від війни залишається стабільно високим. Якщо у січні-лютому 2024 року продажі страхування житла серед фізичних осіб з покриттям воєнних ризиків зросли у 2,5 раза, а кількість відповідних запитів – у 3-4 рази, то в березні поточного року ми бачимо зростання навіть відносно попередніх місяців. Такого захисту для споживачів все ще не вистачає", – сказав він.

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Нині в цьому напрямку працюють 5-6 українських страховиків. Вони вже пропонують низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків та є досить гнучкими щодо ціноутворення та страхових сум.

Зокрема, щодо автомобілів, зараз багато компаній надають такі послуги в межах поліса КАСКО. Вони компенсують збитки від ракетних атак, безпілотників, руйнівних ударних чи звукових хвиль, пожеж та навіть наїзду військової техніки.

Щоправда, умови полісів мають низку обмежень, зокрема щодо віку та вартості авто. І не тільки. Так СК окремо зазначають, що виплат не буде у разі застосування зброї масового ураження — відповідні угоди містять пункти про виключення для "ядерної, біологічної, хімічної зброї".

Микола Матика зазначає, що у ІНГО кількість виплат за воєнними ризиками поки що незначна (1-2% від загальної). Проте вже є випадки виплат за пошкодження авто внаслідок обстрілів у Києві та області, у Дніпрі, Херсонській, Одеській, Львівській та Миколаївській областях.

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