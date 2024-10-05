В Украине замедлился рост реальных зарплат, в НБУ назвали причины

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В Украине наблюдается быстрый рост номинальных зарплат, связанный с дефицитом рабочей силы. Однако реальные доходы граждан растут значительно медленнее из-за высокого уровня инфляции. Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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Поскольку официальная статистика Госстата пока отсутствует, НБУ проводил оценку доходов населения на основе таких показателей как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсий, данные Пенсионного фонда Украины, а также уровень поступлений единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По данным Нацбанка, реальные зарплаты украинцев замедлили темпы роста из-за повышения цен. Опрос Института экономических исследований подтвердил, что проблемы с поиском квалифицированных работников остаются на стабильно высоком уровне.

Кроме того, результаты исследования компании Advanter показали, что средняя укомплектованность штатов на предприятиях в августе составила всего 71%, что почти не изменилось по сравнению с маем, когда показатель был 74%.

В то же время, согласно данным НБУ, количество новых вакансий продолжает расти, особенно в крупных городах благодаря активизации экономической деятельности. Тем не менее количество новых резюме стабилизировалось, что свидетельствует о том, что украинцы начали более активно искать работу.