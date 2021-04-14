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Верховная Рада обязала банки провести льготную реструктуризацию валютных кредитов

14.04.2021, 08:49
Верховная Рада обязала банки провести льготную реструктуризацию валютных кредитов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4475 о кредитах, предоставленных в иностранной валюте. Он предусматривает реструктуризацию непогашенных потребительских кредитов и их конвертацию в гривни, говорится в проекте закона.

Законопроект от депутатов фракции Слуга народа поддержали 273 депутата. 

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"Все выраженные в иностранной валюте обязательства, не погашенные до дня проведения реструктуризации, выражаются исключительно в гривне по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день проведения реструктуризации", – говорится в проекте закона.

Согласно документу, неустойки (штрафы и пеня), погашенные до проведения реструктуризации, зачитываются в погашение остатка суммы кредита и процентов.

Также процентная ставка по кредиту после проведения реструктуризации не сможет быть увеличена, но может быть снижена.

Документ продляет на пять месяцев (до сентября) запрет банкам на взыскание имущества клиентов по кредитам в иностранной валюте.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван восстановить платежеспособность лиц, которые получили кредит в иностранной валюте, но не смогли вовремя проводить платежи. Он также направлен на защиту заемщиков от злоупотреблений кредиторов.

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Александр Мясищев
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