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Впервые с начала войны украинцы купили валюты больше, чем продали

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 13:47
Впервые с начала войны украинцы купили валюты больше, чем продали - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинцы за август продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1366,8 млн (в эквиваленте) и купили на $1473,4 млн. В целом, чистая покупка валюты составила $106,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Таким образом, в августе украинцы впервые с начала войны больше покупали валюту, чем продавали.

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В целом с начала 2022 года население продало валюты на $8 909,1 млн и купило на $8 358,8 млн. Чистая продажа валюты составила $550,3 млн.

Наталія Софієнко
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