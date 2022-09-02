Впервые с начала войны украинцы купили валюты больше, чем продали

Украинцы за август продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1366,8 млн (в эквиваленте) и купили на $1473,4 млн. В целом, чистая покупка валюты составила $106,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Таким образом, в августе украинцы впервые с начала войны больше покупали валюту, чем продавали.

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В целом с начала 2022 года население продало валюты на $8 909,1 млн и купило на $8 358,8 млн. Чистая продажа валюты составила $550,3 млн.

Ситуация на межбанке также начала меняться к лучшему после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/$. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Украина сократила госдолг на $8,6 млрд благодаря коррекции курса гривни.

Наталія Софієнко

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