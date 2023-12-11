Выплаты ВПЛ. Государство сохранит помощь после 1 февраля для некоторых переселенцев

Минсоцполитики готовит проект постановления о сохранении выплат на проживание ВПЛ-пенсионерам и тем, кто не может найти работу по объективным причинам

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Государство продолжит выплачивать пособие на жительство уязвимым категориям вынужденных переселенцев (ВПЛ), которые получали его до 1 августа 2023 года и период выплат для которых завершается в конце января 2024 года. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

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Разработанный министерством проект постановления предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, у которых нет возможности найти работу по объективным обстоятельствам.



Выплата помощи, судя по сообщению, будет совмещаться с предоставлением социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня"), а также стимулами для трудоспособных членов семей искать работу, обращаться за грантовыми программами для начала собственного дела, проходить переобучение и т.д.

"Механизм выплат будет сопряжен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые громады", — говорится в сообщении.

Этим же постановлением предлагается "существенно пересмотреть" возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ей пользоваться.

Текст проекта постановления пока не публиковался.