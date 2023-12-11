Выплаты ВПЛ. Государство сохранит помощь после 1 февраля для некоторых переселенцев
Государство продолжит выплачивать пособие на жительство уязвимым категориям вынужденных переселенцев (ВПЛ), которые получали его до 1 августа 2023 года и период выплат для которых завершается в конце января 2024 года. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.
Выплата помощи, судя по сообщению, будет совмещаться с предоставлением социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня"), а также стимулами для трудоспособных членов семей искать работу, обращаться за грантовыми программами для начала собственного дела, проходить переобучение и т.д.
"Механизм выплат будет сопряжен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые громады", — говорится в сообщении.
Этим же постановлением предлагается "существенно пересмотреть" возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ей пользоваться.
Текст проекта постановления пока не публиковался.
- В конце ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с 1 февраля более 2 млн ВПЛ потеряют государственную поддержку на проживание из-за изменений в законодательстве. По его оценкам, денежную помощь будут получать более 170 000 ВПЛ, тогда как сейчас это 2,6 млн.