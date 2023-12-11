Виплати ВПО. Держава збереже допомогу після 1 лютого для деяких переселенців

Мінсоцполітики готує проєкт постанови про збереження виплат на проживання ВПО-пенсіонерам і тим, хто не може знайти роботу з об'єктивних причин

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Держава продовжить виплачувати допомогу на проживання вразливим категоріям вимушених переселенців (ВПО), які отримували її до 1 серпня 2023 року і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 року. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

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Розроблений міністерством проєкт постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості знайти роботу через обʼєктивні обставини.

Виплата допомоги, з огляду на повідомлення, поєднуватиметься з наданням соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як "муніципальна няня"), а також стимулами для працездатних членів родин шукати роботу, звертатись за грантовими програмами для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо.

"Механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, щоб допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись у нові громади", – йдеться в повідомленні.

Цією ж постановою пропонується "суттєво переглянути" можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Текст проєкту постанови поки що не публікувався.