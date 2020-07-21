В Украине стало на 3000 миллионеров больше

Более 8 000 человек задекларировали доходы выше 1 млн грн, полученных в 2019 году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, ссылаясь на данные деклараций о доходах граждан.

По итогам декларационной кампании за 2018 год, в Украине насчитывалось около 5 000 миллионеров.

Всего три человека задекларировали доходы выше 1 млрд грн. Два из них проживает в Киеве, один – в Днепре.

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Совокупное состояние украинских миллионеров оценивается в 68,3 млрд грн. В общем, они должны заплатить 2 млрд грн подоходного налога и других сборов, сообщает налоговая служба. Из них, рекордных 304 млн. грн заплатил один житель Киева.

Больше всего миллионеров проживает в Киеве 3 242 человека (40% от общего количества). На втором месте Днепропетровская область – 616 человек (8%). На третьем – Харьковская: 593 человека (7,4%).

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Роман Брыль

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