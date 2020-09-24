Защита прав потребителей финуслуг. НБУ договорился о сотрудничестве с омбудсменом

Глава Национального банка Кирилл Шевченко и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Меморандум посвящен обеспечению защиты персональных данных (украинцев) финучреждениями. В эпоху диджитализации и активного развития онлайн-услуг защита персональных данных занимает критически важное место…Защита персональных данных потребителей финансовых услуг должна быть усилена", – сказал глава НБУ.

Он отметил, что украинцы в своих обращениях к регулятору часто жалуются на проблемы в этой сфере.

Омбудсмен Денисова подчеркнула, что коллекторская деятельность, где чаще всего нарушаются права потребителей финансовых услуг, не урегулирована законодательно.

"Это приводит к нарушению прав людей. Ко мне с просьбами защитить от таких действий (коллекторов) в 2019 году поступило более 500 обращений граждан. Граждане считают, что осуществляется неправомерная обработка их персональных данных этими участниками рынка. Менее чем за девять месяцев этого года таких жалоб поступило уже более 600", – сказала она.

Денисова добавила, что коллекторские компании зачастую незаконно обрабатывают персональные данные физлиц, осуществляют психологическое давление на должников, их родных и близких. При этом часто жесткие методы воздействия применяются к лицам преклонного возраста.

В связи с этим омбудсмен определила стратегическим направлением своей работы мониторинг соблюдения прав человека и требований законодательства в сфере защиты персональных данных.

В ходе реализации норм подписанного меморандума в ближайшее время будут разработаны рекомендации для сотрудников коллекторских компаний. После утверждения таких рекомендаций правлением НБУ они станут обязательными для исполнения коллекторами.

Стороны также планируют сотрудничать с Нацполицией для надлежащей защиты прав потребителей финансовых услуг.

В августе НБУ сообщил, что изменится с 1 сентября в сфере защиты прав клиентов банков.

В начале сентября НБУ посоветовал украинцам, как защититься от угроз коллекторов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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