У Налоговой службы появилось собственное мобильное приложение – видео

Государственная налоговая служба Украины создала собственное мобильное приложение для Android и iOS под названием "Моя налоговая". Об этом она сообщила на своем сайте.

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"С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS", – говорится в сообщении ГНС.

Пока что в нем можно получить справку о доходах, проверить фискальный чек, получить уведомление-решение о начислении налога и сразу его уплатить, подать налоговую декларацию для получения налоговой скидки.

Налоговая служба утверждает, что будет постепенно дополнять приложение новыми функциями и возможностями.