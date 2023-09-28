UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Налоговой службы появилось собственное мобильное приложение – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 15:29
Популярное
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Ситуация на Грушевского в Киеве: прямая онлайн трансляция
Ситуация на Грушевского в Киеве: прямая онлайн трансляция
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Майдан в Киеве: прямая онлайн видеотрансляция
Супербой Усик &ndash; Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости

Государственная налоговая служба Украины создала собственное мобильное приложение для Android и iOS под названием "Моя налоговая". Об этом она сообщила на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS", – говорится в сообщении ГНС.

Пока что в нем можно получить справку о доходах, проверить фискальный чек, получить уведомление-решение о начислении налога и сразу его уплатить, подать налоговую декларацию для получения налоговой скидки.

Налоговая служба утверждает, что будет постепенно дополнять приложение новыми функциями и возможностями.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
налогиналоговаямобильное приложение
Еще по теме
Последние видео
У Налоговой службы появилось собственное мобильное приложение &ndash; видео
У Налоговой службы появилось собственное мобильное приложение – видео
На фронт отправились секретные дроны. Федоров: Уже показали себя на поле боя &ndash; видео
На фронт отправились секретные дроны. Федоров: Уже показали себя на поле боя – видео
Пыточная в Самборе. Почему работники ТЦК ведут себя зверски
Пыточная в Самборе. Почему работники ТЦК ведут себя зверски
Последние новости
 