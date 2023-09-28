У Налоговой службы появилось собственное мобильное приложение – видео

Государственная налоговая служба Украины создала собственное мобильное приложение для Android и iOS под названием "Моя налоговая". Об этом она сообщила на своем сайте.
"С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" от ГНС доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS", – говорится в сообщении ГНС.
Пока что в нем можно получить справку о доходах, проверить фискальный чек, получить уведомление-решение о начислении налога и сразу его уплатить, подать налоговую декларацию для получения налоговой скидки.
Налоговая служба утверждает, что будет постепенно дополнять приложение новыми функциями и возможностями.