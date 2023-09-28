У Податкової служби з'явився власний мобільний застосунок – відео

Державна податкова служба України створила власний мобільний застосунок для Android і iOS під назвою "Моя податкова". Про це вона повідомила на своєму сайті.
"Від сьогодні мобільний застосунок "Моя податкова" від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS", – йдеться в повідомленні ДПС.
Поки що у ньому можна отримати довідку про доходи, перевірити фіскальний чек, отримати повідомлення-рішення про нарахування податку та одразу його сплатити, подати податкову декларацію для отримання податкової знижки.
Податкова служба стверджує, що поступово буде доповнювати застосунок новими функціями та можливостями.