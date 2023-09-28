У Податкової служби з'явився власний мобільний застосунок – відео

Державна податкова служба України створила власний мобільний застосунок для Android і iOS під назвою "Моя податкова". Про це вона повідомила на своєму сайті.

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"Від сьогодні мобільний застосунок "Моя податкова" від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS", – йдеться в повідомленні ДПС.

Поки що у ньому можна отримати довідку про доходи, перевірити фіскальний чек, отримати повідомлення-рішення про нарахування податку та одразу його сплатити, подати податкову декларацію для отримання податкової знижки.

Податкова служба стверджує, що поступово буде доповнювати застосунок новими функціями та можливостями.