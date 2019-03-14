Доллар, дорого. Зачем Минфин охотился на кредиторов Ощадбанка

Украина неожиданно рано вернулась на внешние рынки капитала, одолжив $350 млн под 9,75% годовых, сообщило Министерство финансов.

В Минфине в этоме не видят в этом ничего необычногою. На финансовом рынке новость обсуждают с большим энтузиазмом. По одной из ерсий, это фактически те же самые деньги, которые на прошлой неделе выплатил своим кредиторам Ощадбанк.

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Это значит, что Минфин, который в последнее время испытывал трудности с валютой, вынужденно согласился на гораздо более дорогой займ, чем могло бы быть на внутреннем рынке.

Кредиторы должны остаться довольны – в лице Минфина они получили заемщика более высокого класса, который готов платить повышенный процент.

Зачем Минфину доллары

Деньги Минфин получит только 21 марта: долг в $350 млн, о котором идет речь, оформлен на условиях прошлогоднего размещения 10-летних еврооблигаций. Тогда Украина получила $1,25 млрд, еще $750 млн принесли 5-летние бумаги.

“В 2019 году на обслуживание и погашение долгов предусмотрено 418 млрд гривень, – поясняла министр финансов Оксана Маркарова – Мы активно работаем на внутреннем рынке, начали переговоры с официальными кредиторам, мониторим внешние рынки на предмет потенциальных возможностей”.

Такую возможность дал Ощадбанк, который 7 марта выплатил $425 млн по своим старым еврооблигациям. Минфин оперативно "догнал" инвесторов Ощада, предполагает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Все, что требовалось от Минфина – предложить инвесторам, которые и без того были готовы вкладывать в Украину, лучшие условия.

Сделать это было нетрудно: Ощадбанк платил по своим бумагам 9,375%, Минфин согласися на 9,725%, говорит главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. Новые кредиторы украинского правительства присоединились к пулу тех, кто одолжил нам деньги в октябре 2018-го. Рассчитаться с ними нужно в течение 9,5 лет.

Зачем спешить?

Подобные сделки – нормальная практика по управлению госдолгом, говорит Маркарова. Особенность этой операции в том, что у Минфина не было особых вариантов для маневра: ему нужна валюта, одолжить ее было негде.

"Раньше валютные ОВГЗ Минфина покупали госбанки: брали новые, как только им гасили старые, – рассказывает Паращий из Concorde Capital. – Но из-за собственного долга, они были вынуждены отказаться от покупки валютных бумаг Минфина".

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Из-за этого с начала февраля Минфин недополучил от банков $438 млн, уточняет Паращий. Это только одна сторона медали – министерство вынуждено было еще и гасить старые бумаги. "Живыми" деньгами с начала года пришлось заплатить около $580 млн, рассказывали LIGA.net участники финансового рынка.

Дело не только в Ощадбанке, но и в Укрэксиме, который должен выплатить $375 млн в конце апреля. Это значит, что даже при условии, что после успешного погашения Ощад будет снова готов без внутренних ограничений одалживать Минфину валюту, часть потенциальных ресурсов все равно будет недоступна из-за готовящегося платежа Эксима.

Дорого или нормально

"9,75% - это очень неприятно", - говорит собеседник LIGA.net в одном из банков с иностранным капиталом.

Это действительно существенно выше, чем могло быть на украинском рынке. Но внутри страны, за исключением госбанков, в валютные гособлигации практически никто массово не инвестирует.

На пяти аукционах с начала февраля Минфин привлек $319 млн. Это меньше, чем за одну сделку с внешними кредиторами, но и дешевле – средневзвешенная доходность составила 6,97%. Максимум, на который соглашалось министерство на всех аукционах этого года – 7,25% годовых.

"Этих $350 млн хватит на две недели выплат по валютным долгам, – отмечает Блинов из Альфа-Банка. – Минфину нужно больше валюты".

Возможно, похожее размещение повторится и после выплаты Укрэксимбанка в конце апреля – уже в мае Украину ожидает первый в этом году пик валютных выплат (около $1,8 млрд за месяц).

Облечгить положение может транш МВФ. В лучшем случае он поступит не раньше 15 мая. Альтернатива – размещение полноценного выпуска ервобондов. И это не самый дешевый вариант: по данным Adamant Capital, инвесторы готовы вкладывать в украинский госдолг с премией в 6,6 п.п. к доходности 10-летних гособлигаций США. По информации ресурса Investing.com, сейчас она находится на уровне 2,6% годовых.

Сергей Шевчук