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Через гособлигации могли отмыть 1 млрд грн - расследование ГБР

Через гособлигации могли отмыть 1 млрд грн - расследование ГБР
06.08.2019, 17:59

В деле ГБР о махинациях с ОВГЗ фигурирует 1,06 млрд грн незаконной прибыли

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках дела об отмывании денег через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) установило, что прибыль от сомнительных операций могла составлять 1,055 млрд грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 31 июля.

"За 2017-2018 год более 400 физических лиц получили инвестиционный доход на сумму более 1 млрд 55 млн грн", - цитирует издание текст документа.

Из постановления известно, что схема действовала следующим образом: физлица через посредников продавали юрлицам ОВГЗ по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Так у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации, - инвестиционный убыток.

Как следствие, юрлица могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщал, что к схемам с гособлигациям могут быть причастны народные депутаты.

В апреле о выявленных операциях с ОВГЗ, которые могут быть отмыванием денег, сообщал Национальный банк Украины. По данным Нацбанка, с 2017 по 2018 год прибыль от таких операций составила около 895 млн грн. Среди получивших ее - 12 публичных личностей. Убыток от операций получили 18 юрлиц, в том числе шесть нерезидентов, на общую сумму 919 млн грн.

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