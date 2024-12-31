Европейские акции показали худший квартал с 2022 года: итоги 2024 года

Несмотря на годовой рост на 5,4%, европейские акции завершили последний квартал 2024 года с падением на 3,4%

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Европейские фондовые рынки завершают 2024 год со смешанными результатами. Хотя индекс STOXX 600 вырос на 5,4% за год, последний квартал стал самым плохим с июля 2022 года, показав падение на 3,4%, передает Reuters.

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Этот спад объясняется неопределенностью будущей монетарной политики и экономической ситуации в 2025 году, на фоне изменений в администрации США после избрания Дональда Трампа.

На последней торговой сессии года панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,1%, однако этого было недостаточно для компенсации потерь последних трех месяцев. Торги проходили в условиях пониженных объемов через праздничный период: биржи в Германии, Италии и Швейцарии уже были закрыты, а во Франции, Испании и Великобритании завершили работу раньше.

"Осторожные настроения инвесторов соответствуют глобальным трендам. Участники рынка сокращают позиции перед Новым годом из-за неопределенности в отношении монетарной политики и экономических перспектив на фоне президентства Трампа", – отметил Мэтт Бритцман, старший аналитик Hargreaves Lansdown.

Среди основных факторов риска – высокие оценки акций, рост доходности облигаций и слабые экономические перспективы в Европе и Китае.

Несмотря на вызовы, некоторые европейские рынки закончили год с положительными результатами. Немецкий индекс DAX вырос почти на 19%, став лидером среди европейских рынков, тогда как французский CAC 40 завершил год со спадом на 3% из-за политической нестабильности и опасений роста бюджетного дефицита.

FTSE 100 в Великобритании показал рост на 5%, продолжая тенденцию четвертого годового прироста.

Среди секторов лидерами стали банки и страховщики, в то время как пищевая промышленность и производители автомобилей значительно отстали.

На фоне сильного года для американских рынков, где S&P 500 вырос почти на 24%, европейские акции показали более скромные результаты. Лучшие месяцы для STOXX 600 пришлись на сентябрь, когда индекс достиг исторического максимума благодаря подъему технологического сектора на фоне AI-бума в США и понижению ставок Европейским центральным банком.