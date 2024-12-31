Європейські акції показали найгірший квартал із 2022 року: підсумки 2024 року

Попри річне зростання на 5,4%, європейські акції завершили останній квартал 2024 року з падінням на 3,4%

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Європейські фондові ринки завершують 2024 рік зі змішаними результатами. Хоча індекс STOXX 600 зріс на 5,4% за рік, останній квартал став найгіршим із липня 2022 року, показавши падіння на 3,4%, передає Reuters.

Цей спад пояснюється невизначеністю щодо майбутньої монетарної політики та економічної ситуації у 2025 році на тлі змін в адміністрації США після обрання Дональда Трампа.

На останній торговій сесії року пан'європейський індекс STOXX 600 піднявся на 0,1%, однак цього було недостатньо для компенсації втрат останніх трьох місяців. Торги проходили в умовах знижених обсягів через святковий період: біржі в Німеччині, Італії та Швейцарії вже були закриті, а у Франції, Іспанії та Великій Британії завершили роботу раніше.

"Обережні настрої інвесторів відповідають глобальним трендам. Учасники ринку скорочують позиції перед Новим роком через невизначеність щодо монетарної політики та економічних перспектив на тлі президентства Трампа"", — зазначив Метт Брітцман, старший аналітик Hargreaves Lansdown.

Серед основних факторів ризику — високі оцінки акцій, зростання дохідності облігацій і слабкі економічні перспективи в Європі та Китаї.

Попри виклики, деякі європейські ринки закінчили рік із позитивними результатами. Німецький індекс DAX зріс майже на 19%, ставши лідером серед європейських ринків, тоді як французький CAC 40 завершив рік зі спадом на 3% через політичну нестабільність і побоювання щодо зростання бюджетного дефіциту.

FTSE 100 у Великій Британії показав зростання на 5%, продовжуючи тенденцію четвертого поспіль річного приросту.

Серед секторів лідерами стали банки та страховики, тоді як харчова промисловість і виробники автомобілів значно відстали.

На тлі сильного року для американських ринків, де S&P 500 зріс майже на 24%, європейські акції показали скромніші результати. Найкращі місяці для STOXX 600 припали на вересень, коли індекс досяг історичного максимуму завдяки підйому технологічного сектору на тлі AI-буму у США та зниженню ставок Європейським центральним банком.