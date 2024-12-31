Китайські акції завершили рік зростанням, Гонконг долає чотирирічний спад

Китайські фондові індекси показали перший річний приріст з 2020 року, а Гонконзький ринок закінчив чотирирічний спад завдяки підтримці держави

Фото: ЕРА

2024 рік став переломним для китайських фондових ринків, які вперше за три роки завершили рік зі зростанням, попри слабкість останнього торгового дня. Гонконзькі акції також показали позитивний результат, подолавши чотирирічний спад, передає Reuters.

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Головний китайський індекс CSI 300, що відстежує найбільші компанії Шанхайської та Шеньчженьської бірж, виріс на 14,7% за рік, завершивши низку збиткових років, спричинених пандемією COVID-19, кризою у секторі нерухомості та слабкою споживчою довірою.

Індекс Shanghai Composite зріс на 12,8%, подолавши два роки спадів. У Гонконгу індекс Hang Seng завершив останню торгову сесію року зростанням на 0,1%, що забезпечило річний приріст у 17,7%. Це поклало край чотирирічному спаду, який тривав з 2019 року.

Аналітики компанії Value Partners зазначили, що динаміка китайських акцій стала приємною несподіванкою для багатьох інвесторів.

"Різноманітні заходи підтримки, оголошені в другій половині року, включно з монетарною політикою, стимулами для ринку нерухомості та капітальних ринків, перевершили очікування і затьмарили економічні ризики", — зазначено у звіті.

Починаючи з вересня, китайський уряд реалізував найрішучіші заходи, включно зі зниженням процентних ставок, стимулами для купівлі житла та програмами фінансування фондових ринків, щоб відновити довіру серед інвесторів і стабілізувати економіку.

Ключові сектори зростання

Цього року найбільше зростання показали банківські акції — вони додали 34,7%, досягнувши багаторічних максимумів. Лідерами стали чотири найбільші державні банки.

Ще однією рушійною силою стали акції виробників чипів. Індекс компаній цього сектору зріс на 53,9% на тлі підвищеного інтересу до місцевих напівпровідникових компаній через посилення обмежень на експорт технологій з боку США.

Проблеми та перспективи

Попри загальний ріст, останній торговий день року для материкових ринків завершився спадом: індекс CSI 300 втратив 1,6% через слабші дані щодо промислового виробництва в грудні на фоні дедалі більших торгівельних ризиків.

"Ринок перебуває на завершальній стадії торгів, що керується очікуваннями політики", — зазначив стратег Changjiang Securities Дай Цін.

На думку аналітиків, у 2025 році акції, які виплачують високі дивіденди, можуть перевершити загальні ринкові показники, особливо з огляду на можливі ринкові потрясіння після інавгурації нового президента США Дональда Трампа у січні.