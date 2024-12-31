Китайские акции завершили год ростом, Гонконг преодолевает четырехлетний спад

Китайские фондовые индексы показали первый годовой прирост с 2020 года, а Гонконгский рынок закончил четырехлетний спад благодаря господдержке

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2024 год стал переломным для китайских фондовых рынков, впервые за три года завершивших год с ростом, несмотря на слабость последнего торгового дня. Гонконгские акции также показали положительный результат, преодолев четырехлетний спад, передает Reuters.

Главный китайский индекс CSI 300, отслеживающий крупнейшие компании Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, вырос на 14,7% за год, завершив ряд убыточных лет, вызванных пандемией COVID-19, кризисом в секторе недвижимости и слабым потребительским доверием.

Индекс Shanghai Composite вырос на 12,8%, преодолев два года спадов. В Гонконге индекс Hang Seng завершил последнюю торговую сессию года ростом на 0,1%, что обеспечило годовой прирост в 17,7%. Это положило конец четырехлетнему спаду, который длился с 2019 года.

Аналитики компании Value Partners отметили, что динамика китайских акций стала приятной неожиданностью для многих инвесторов.

"Различные меры поддержки, объявленные во второй половине года, включая монетарную политику, стимулы для рынка недвижимости и капитальных рынков, превзошли ожидания и затмили экономические риски", – отмечается в отчете.

Начиная с сентября китайское правительство реализовало самые решительные меры, включая снижение процентных ставок, стимулы для покупки жилья и программы финансирования фондовых рынков, чтобы восстановить доверие среди инвесторов и стабилизировать экономику.

Ключевые секторы роста

В этом году самый большой рост показали банковские акции — они прибавили 34,7%, достигнув многолетних максимумов. Лидерами стали четыре крупнейших государственных банка.

Еще одной движущей силой стали акции производителей чипов. Индекс компаний этого сектора вырос на 53,9% на фоне повышенного интереса к местным полупроводниковым компаниям из-за усиления ограничений на экспорт технологий со стороны США.

Проблемы и перспективы

Несмотря на общий рост, последний торговый день года для материковых рынков завершился спадом: индекс CSI 300 потерял 1,6% из-за более слабых данных по промышленному производству в декабре на фоне растущих торговых рисков.

"Рынок находится на завершающей стадии торгов, руководствующейся ожиданиями политики", – отметил стратег Changjiang Securities Дай Цин.

По мнению аналитиков, в 2025 году акции, выплачивающие высокие дивиденды, могут превзойти общие рыночные показатели, особенно ввиду возможных рыночных потрясений после инаугурации нового президента США Дональда Трампа в январе.