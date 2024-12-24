Китай планирует рекордный выпуск облигаций в 2025 году для спасения экономики

Китай планирует рекордный выпуск облигаций на $411 млрд в 2025 году для стимулирования экономики, модернизации и поддержки стратегических секторов

Пекин (Фото - Depositphotos)

Китайские власти утвердили выпуск специальных казначейских облигаций на 3 триллиона юаней ($411 миллиардов) в 2025 году. Это станет рекордным показателем, передают источники reuters.

Таким образом Пекин усугубляет фискальные стимулы для поддержки экономики, испытывающей трудности. План выпуска суверенного долга на 2025 год почти в три раза превышает нынешний объем в 1 триллион юаней.

Ожидается, что после вступления Дональда Трампа в должность в январе 2025 года США значительно повысят тарифы на китайский импорт, что усилит давление на экономику Китая. Пекин намерен компенсировать эти риски за счет стимулирования внутреннего спроса. Кроме того, растущие проблемы в секторе недвижимости, высокий уровень долга местных правительств и слабый потребительский спрос заставляют Китай сосредотачиваться на внутренних источниках роста.

Средства направят на:

→ стимулирование потребления через субсидии на обновление товаров длительного использования, таких как автомобили и бытовая техника для граждан;

→ обновление оборудования для бизнеса – модернизацию крупного промышленного оборудования;

→ инвестиции в инновационные сектора, такие как электромобили, робототехника, полупроводники и зеленая энергетика;

→ строительство железных дорог, аэропортов и сельскохозяйственной инфраструктуры;

→ укрепление безопасности в стратегически важных областях;

→ рекапитализацию крупных государственных банков, сталкивающихся с сокращением доходов, ростом проблемных кредитов и уменьшением маржи.

Выпуск новых специальных казначейских облигаций составит 2,4% ВВП Китая за 2023 год. Пекин нацелен на экономический рост в 2025 году на уровне около 5% и расширение дефицита бюджета до рекордных 4% ВВП.

Эти меры свидетельствуют о готовности китайских властей активнее использовать долговые инструменты для поддержки второй по величине экономики мира. Официально экономические цели будут утверждены на ежегодном заседании парламента в марте.