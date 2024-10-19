Китай объявил о росте ВВП на 4,8% за первые три квартала 2024 года, отмечая рост в промышленности, услугах и стабильный рынок труда

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Валовой внутренний продукт Китая за первые три квартала 2024 года вырос на 4,8% в годовом исчислении, сообщает Национальное статистическое бюро КНР.

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По итогам января-сентября экономика Китая достигла показателя 95 трлн юаней (примерно $13,3 трлн). Рост в третьем квартале составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным бюро промышленное производство увеличилось на 5,8%, чему способствовал активный рост в высокотехнологичных отраслях. Сектор услуг продолжил свое обновление, показав прирост на 4,7%.

Внутреннее потребление также увеличилось: розничные продажи потребительских товаров повысились на 3,3% по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в основной капитал увеличились на 3,4%, в частности благодаря активизации инвестиций в высокотехнологичные отрасли.

Рынок труда в Китае оставался стабильным: уровень безработицы в городах составил 5,1%, что ниже, чем 5,3% годом ранее. Доходы городских и сельских жителей выросли на 5,2% в номинальном выражении.

Правительство Китая установило целевой показатель роста ВВП на 2024 год на уровне 5%, и страна продолжает принимать меры для достижения этого показателя.