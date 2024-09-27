Лучшая неделя с 2008 года: китайские акции растут

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Китайские акции продемонстрировали значительный рост, достигнув наилучшего недельного результата с 2008 года, после объявления Пекином нового пакета экономических стимулов, включающего инвестиции в $114 млрд для поддержки фондового рынка.

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Согласно данным Financial Times, индекс CSI 300, отражающий акции компаний, котируемых на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, поднялся на 15,7% за неделю, что стало лучшим показателем с ноября 2008 года, когда страна также внедрила схожий пакет стимулов в ответ на мировой финансовый кризис.

Рост акций оказал положительное влияние на европейские рынки и рынок промышленных металлов, поскольку китайское руководство активно работает над поддержкой рынков капитала, стабилизацией ситуации в секторе недвижимости и стимулированием внутреннего потребления с целью достижения целевого экономического роста на уровне 5% в год.

Во вторник Народный банк Китая объявил о выпуске кредитного пула на сумму 800 млрд юаней ($114 млрд) для поддержки рынков капитала, включая финансирование ссуд компаниям для выкупа собственных акций, а также кредитование небанковских финансовых учреждений, таких как страховщики, для приобретения местных акций.

Несмотря на положительную реакцию рынков, многие аналитики сомневаются, что этого будет достаточно для решения долгосрочных проблем, таких как дефляционное давление и кризис в секторе недвижимости.