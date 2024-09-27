Найкращий тиждень з 2008 року: китайські акції ростуть 

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Китайські акції продемонстрували значне зростання, досягнувши найкращого тижневого результату з 2008 року, після оголошення Пекіном нового пакета економічних стимулів, що включає інвестиції у розмірі $114 млрд для підтримки фондового ринку.

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Згідно з даними Financial Times, індекс CSI 300, що відображає акції компаній, котируваних на Шанхайській і Шеньчженьській фондових біржах, піднявся на 15,7% за тиждень, що стало найкращим показником з листопада 2008 року, коли країна також запровадила схожий пакет стимулів у відповідь на світову фінансову кризу.

Зростання акцій позитивно вплинуло на європейські ринки та ринок промислових металів, оскільки китайське керівництво активно працює над підтримкою ринків капіталу, стабілізацією ситуації в секторі нерухомості та стимулюванням внутрішнього споживання з метою досягнення цільового економічного зростання на рівні 5% на рік.

У вівторок Народний банк Китаю оголосив про випуск кредитного пулу на суму 800 млрд юанів ($114 млрд) для підтримки ринків капіталу, включно з фінансуванням позик компаніям для викупу власних акцій, а також кредитуванням небанківських фінансових установ, таких як страховики, для придбання місцевих акцій.

Попри позитивну реакцію ринків, багато аналітиків сумніваються, що цього буде достатньо для розв'язання довгострокових проблем, таких як дефляційний тиск і криза у секторі нерухомості.