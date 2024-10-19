Китай оголосив про зростання ВВП на 4,8% за перші три квартали 2024 року, відзначаючи зростання у промисловості, послугах та стабільний ринок праці

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Валовий внутрішній продукт Китаю за перші три квартали 2024 року зріс на 4,8% у річному обчисленні, повідомляє Національне статистичне бюро КНР.

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За підсумками січня-вересня, економіка Китаю досягла показника 95 трлн юанів (приблизно $13,3 трлн). Зростання у третьому кварталі становило 4,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та 0,9% порівняно з попереднім кварталом.

Згідно з даними бюро промислове виробництво збільшилося на 5,8%, чому сприяло активне зростання у високотехнологічних галузях. Сектор послуг продовжив своє відновлення, показавши приріст на 4,7%.

Внутрішнє споживання також зросло: роздрібні продажі споживчих товарів підвищились на 3,3% у порівнянні з минулим роком. Інвестиції в основний капітал збільшились на 3,4%, зокрема завдяки активізації інвестицій у високотехнологічні галузі.

Ринок праці в Китаї залишався стабільним: рівень безробіття у містах склав 5,1%, що нижче, ніж 5,3% роком раніше. Доходи міських та сільських жителів збільшились на 5,2% у номінальному вираженні.

Уряд Китаю встановив цільовий показник зростання ВВП на 2024 рік на рівні 5%, і країна продовжує вживати заходів для досягнення цього показника.