Китай оголосив про зростання ВВП на 4,8% за перші три квартали 2024 року
Валовий внутрішній продукт Китаю за перші три квартали 2024 року зріс на 4,8% у річному обчисленні, повідомляє Національне статистичне бюро КНР.
За підсумками січня-вересня, економіка Китаю досягла показника 95 трлн юанів (приблизно $13,3 трлн). Зростання у третьому кварталі становило 4,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та 0,9% порівняно з попереднім кварталом.
Згідно з даними бюро промислове виробництво збільшилося на 5,8%, чому сприяло активне зростання у високотехнологічних галузях. Сектор послуг продовжив своє відновлення, показавши приріст на 4,7%.
Внутрішнє споживання також зросло: роздрібні продажі споживчих товарів підвищились на 3,3% у порівнянні з минулим роком. Інвестиції в основний капітал збільшились на 3,4%, зокрема завдяки активізації інвестицій у високотехнологічні галузі.
Ринок праці в Китаї залишався стабільним: рівень безробіття у містах склав 5,1%, що нижче, ніж 5,3% роком раніше. Доходи міських та сільських жителів збільшились на 5,2% у номінальному вираженні.
Уряд Китаю встановив цільовий показник зростання ВВП на 2024 рік на рівні 5%, і країна продовжує вживати заходів для досягнення цього показника.
- Ще у липні повідомлялося, що ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п'ять кварталів.
- У вересні Народний банк Китаю оголосив про випуск кредитного пулу на суму 800 млрд юанів ($114 млрд) для підтримки ринків капіталу, включно з фінансуванням позик компаніям для викупу власних акцій, а також кредитуванням небанківських фінансових установ, таких як страховики, для придбання місцевих акцій. Після цього китайські акції продемонстрували значне зростання, досягнувши найкращого тижневого результату з 2008 року.