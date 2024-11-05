Китай сможет добиться своей годовой цели роста ВВП на 5% – премьер-министр КНР
Китайское правительство имеет все возможности для обеспечения устойчивого экономического роста и достижения поставленных целей – роста ВВП на 5%. Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщает Bloomberg.
Ли подчеркнул, что китайские чиновники имеют значительное пространство для маневров в сфере фискальной и монетарной политики.
"Китайское правительство имеет возможность способствовать устойчивому экономическому развитию", – сказал Ли.
Во время выступления Ли также обратился к "нечестным действиям" со стороны других стран, очевидно, имея в виду ограничения, введенные ЕС и США в отношении китайского экспорта. В частности, Китай уже подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлину ЕС на импорт китайских электромобилей.
- Еще в июле сообщалось, что ВВП Китая вырос в годовом выражении на 4,7% во втором квартале, и это самый низкий темп роста экономики страны за последние пять кварталов.
- В сентябре Народный банк Китая объявил о выпуске кредитного пула на сумму 800 млрд юаней ($114 млрд) для поддержки рынков капитала, включая финансирование займов компаниям для выкупа собственных акций, а также кредитование небанковских финансовых учреждений, таких как страховщики, для приобретения местных акций. После этого китайские акции продемонстрировали значительный рост, достигнув наилучшего недельного результата с 2008 года.
- В октябре Китай объявил о росте ВВП на 4,8% за первые три квартала 2024 года, отмечая рост в промышленности, услугах и стабильном рынке труда.