Китай сможет добиться своей годовой цели роста ВВП на 5% – премьер-министр КНР

Китайские чиновники имеют значительное пространство для маневров в сфере фискальной и монетарной политики

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Китайское правительство имеет все возможности для обеспечения устойчивого экономического роста и достижения поставленных целей – роста ВВП на 5%. Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщает Bloomberg.

Ли подчеркнул, что китайские чиновники имеют значительное пространство для маневров в сфере фискальной и монетарной политики.

"Китайское правительство имеет возможность способствовать устойчивому экономическому развитию", – сказал Ли.

Во время выступления Ли также обратился к "нечестным действиям" со стороны других стран, очевидно, имея в виду ограничения, введенные ЕС и США в отношении китайского экспорта. В частности, Китай уже подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлину ЕС на импорт китайских электромобилей.