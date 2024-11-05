Китай зможе досягти своєї річної цілі зростання ВВП на 5% – прем'єр-міністр КНР
Китайський уряд має всі можливості для забезпечення стійкого економічного зростання та досягнення поставленої мети – зростання ВВП на 5%. Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, виступаючи на Китайській міжнародній виставці імпорту в Шанхаї, інформує Bloomberg.
Лі підкреслив, що китайські посадовці мають значний простір для маневрів у сфері фіскальної та монетарної політики.
"Китайський уряд має можливість сприяти стійкому економічному розвитку", — сказав Лі.
Під час виступу Лі також звернувся до "нечесних дій" з боку інших країн, очевидно, маючи на увазі обмеження, які ЄС і США запровадили щодо китайського експорту. Зокрема, Китай вже подав скаргу до Світової організації торгівлі на мито ЄС на імпорт китайських електромобілів.
- Ще у липні повідомлялося, що ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п'ять кварталів.
- У вересні Народний банк Китаю оголосив про випуск кредитного пулу на суму 800 млрд юанів ($114 млрд) для підтримки ринків капіталу, включно з фінансуванням позик компаніям для викупу власних акцій, а також кредитуванням небанківських фінансових установ, таких як страховики, для придбання місцевих акцій. Після цього китайські акції продемонстрували значне зростання, досягнувши найкращого тижневого результату з 2008 року.
- У жовтні Китай оголосив про зростання ВВП на 4,8% за перші три квартали 2024 року, відзначаючи зростання у промисловості, послугах та стабільний ринок праці.