Фирма, которую в 2022 году продали за 1 евро, неожиданно стала звездой немецкой биржи

Акции австрийского производителя дизельных двигателей Steyr Motors за несколько дней подскочили на сотни процентов

Фото: Steyr

Австрийская компания Steyr Motors AG, которую в свое время приобрели за символическую цену в 1 евро, неожиданно превратилась в успешный инвестиционный актив с огромным ростом акций, пишет Bloomberg.

Немецкая частная инвестиционная компания Mutares SE стала владельцем Steyr Motors, которая производит дизельные двигатели для военно-морских сил США и танков Leopard 2, в 2022 году выкупив ее у французского конгломерата Thales.

Читайте также Аренда или акции. Что приносит больший доход вдолгую

В октябре 2024 года Mutares вывела акции Steyr Motors на Франкфуртскую фондовую биржу с начальной ценой 14 евро. В первые месяцы своего пребывания на этой площадке акции Steyr стагнировали, но в марте ситуация неожиданно изменилась.

С середины месяца цены стремительно пошли вверх, и на пике на прошлой неделе акции Steyr торговались по 240 евро.

Агентство пишет, что скачкообразный рост акций связан с общим повышением интереса к европейским оборонным компаниям из-за уменьшения военных обязательств США в Европе и увеличения военных расходов внутри Европы. Steyr Motors не осталась в стороне от этого ажиотажа и прогнозирует рост продаж по меньшей мере на 40% в 2025 году.

Вторым фактором стремительного роста Steyr является низкий объем акций в свободном обращении. Это означает, что они очень зависят от рынка, и достаточно всего нескольких сделок, чтобы цена акций сильно изменилась в ту или иную сторону.

"Мы не видим прямого влияния от изменения цены на акции, кроме огромного внимания со стороны СМИ, – сказал главный исполнительный директор Steyr Джулиан Кассутти в электронном письме. – Траектория была несколько сюрреалистической, но в конце концов это продукт рынка".

По его словам, интерес инвесторов к компании вырос благодаря ее высоким операционным показателям и решению Германии увеличить расходы на оборону.