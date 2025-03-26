Фирма, которую в 2022 году продали за 1 евро, неожиданно стала звездой немецкой биржи
Австрийская компания Steyr Motors AG, которую в свое время приобрели за символическую цену в 1 евро, неожиданно превратилась в успешный инвестиционный актив с огромным ростом акций, пишет Bloomberg.
Немецкая частная инвестиционная компания Mutares SE стала владельцем Steyr Motors, которая производит дизельные двигатели для военно-морских сил США и танков Leopard 2, в 2022 году выкупив ее у французского конгломерата Thales.
В октябре 2024 года Mutares вывела акции Steyr Motors на Франкфуртскую фондовую биржу с начальной ценой 14 евро. В первые месяцы своего пребывания на этой площадке акции Steyr стагнировали, но в марте ситуация неожиданно изменилась.
С середины месяца цены стремительно пошли вверх, и на пике на прошлой неделе акции Steyr торговались по 240 евро.
Агентство пишет, что скачкообразный рост акций связан с общим повышением интереса к европейским оборонным компаниям из-за уменьшения военных обязательств США в Европе и увеличения военных расходов внутри Европы. Steyr Motors не осталась в стороне от этого ажиотажа и прогнозирует рост продаж по меньшей мере на 40% в 2025 году.
Вторым фактором стремительного роста Steyr является низкий объем акций в свободном обращении. Это означает, что они очень зависят от рынка, и достаточно всего нескольких сделок, чтобы цена акций сильно изменилась в ту или иную сторону.
"Мы не видим прямого влияния от изменения цены на акции, кроме огромного внимания со стороны СМИ, – сказал главный исполнительный директор Steyr Джулиан Кассутти в электронном письме. – Траектория была несколько сюрреалистической, но в конце концов это продукт рынка".
По его словам, интерес инвесторов к компании вырос благодаря ее высоким операционным показателям и решению Германии увеличить расходы на оборону.
- 18 марта Бундестаг проголосовал за реформу "долгового тормоза", фактически снимающего ограничения на финансирование оборонных расходов в Германии.