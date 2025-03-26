Фірма, яку в 2022-му продали за 1 євро, несподівано стала зіркою німецької біржі
Австрійська компанія Steyr Motors AG, яку свого часу придбали за символічну ціну в 1 євро, несподівано перетворилася на успішний інвестиційний актив з величезним зростанням акцій, пише Bloomberg.
Німецька приватна інвестиційна компанія Mutares SE стала власником Steyr Motors, що виробляє дизельні двигуни для військово-морських сил США та танків Leopard 2, у 2022 році викупивши її у французького конгломерату Thales.
У жовтні 2024 року Mutares вивела акції Steyr Motors на Франкфуртську фондову біржу з початковою ціною 14 євро. У перші місяці свого перебування на цьому майданчику акції Steyr стагнували, але у березні ситуація несподівано змінилася.
З середини місяця ціни стрімко пішли вгору, і на піку минулого тижня акції Steyr торгувалися по 240 євро.
Агентство пише, що стрибкоподібне зростання акцій пов'язане з загальним підвищенням інтересу до європейських оборонних компаній через зменшення військових зобов'язань США в Європі та збільшення військових витрат всередині Європи. Steyr Motors не залишилася осторонь цього ажіотажу і прогнозує зростання продажів щонайменше на 40% у 2025 році.
Другим чинником стрімкого зростання Steyr є низький обсяг акцій у вільному обігу. Це означає, що вони дуже залежать від ринку і достатньо всього кількох операцій, щоб ціна акцій значно змінилася в ту чи іншу сторону.
"Ми не бачимо прямого впливу від зміни ціни на акції, окрім величезної уваги з боку ЗМІ, – сказав головний виконавчий директор Steyr Джуліан Кассутті в електронному листі. – Траєкторія була дещо сюрреалістичною, але, зрештою, це продукт ринку".
За його словами, інтерес інвесторів до компанії зріс завдяки її високим операційним показникам і рішенню Німеччини збільшити витрати на оборону.
- 18 березня Бундестаг проголосував за реформу "боргового гальма", яке фактично знімає обмеження на фінансування оборонних витрат у Німеччині.