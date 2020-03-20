Фондовые индексы Европы подскочили на 3-6%

Фондовые индексы Европы значительно выросли на открытии торгов 20 марта на фоне заявлений центробанков и правительств о “вливании” денег для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Reuters, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подскочил почти на 5%, британский FTSE - на 4%, немецкий DAX - на 6%, французский CAC 40 - на 5,86%. Испанские акции выросли на 3,8%, а итальянские - на 3%.

Накануне, вечером 19 марта Банк Англии снизил базовую ставку с 0,25% до 0,1% и заявил о планах увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

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Европейский центробанк, в свою очередь, объявил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой также будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

“Скорость и решимость, с которыми власти разрабатывают меры, чтобы смягчить экономические последствия вируса и посеять семена для быстрого и надежного выздоровления, несколько успокоили фондовые рынки”, - прокомментировал агентству Рэй Атрилл, глава FX strategy at NAB.

“Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что фонды должны покупать доллары, чтобы сбалансировать хеджирование в свете 30-процентного падения фондовых рынков в этом месяце, - добавил он. - Доллар остается основным активом-убежищем во времена экстремального стресса на рынке”.

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Азиатские рынки и Уолл-стрит также начали восстанавливаться на торгах 20 марта. Нефть подорожала на 25% за одну ночь: Brent на открытии торгов находилась на уровне $29,1 за баррель, WTI - $26,17. На 12:44 по Киеву Brent преодолела психологическую отметку в $30, а WTI превысила $27 за баррель.