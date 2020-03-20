Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фондовые индексы Европы подскочили на 3-6%

Фондовые индексы Европы подскочили на 3-6%
20.03.2020, 12:45

Европейские фондовые рынки восстанавливаются на фоне планов правительств по поддержке экономики

Фондовые индексы Европы значительно выросли на открытии торгов 20 марта на фоне заявлений центробанков и правительств о “вливании” денег для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Reuters, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подскочил почти на 5%, британский FTSE - на 4%, немецкий DAX - на 6%, французский CAC 40 - на 5,86%. Испанские акции выросли на 3,8%, а итальянские - на 3%.

Накануне, вечером 19 марта Банк Англии снизил базовую ставку с 0,25% до 0,1% и заявил о планах увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Европейский центробанк, в свою очередь, объявил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой также будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

“Скорость и решимость, с которыми власти разрабатывают меры, чтобы смягчить экономические последствия вируса и посеять семена для быстрого и надежного выздоровления, несколько успокоили фондовые рынки”, - прокомментировал агентству Рэй Атрилл, глава FX strategy at NAB.

“Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что фонды должны покупать доллары, чтобы сбалансировать хеджирование в свете 30-процентного падения фондовых рынков в этом месяце, - добавил он. - Доллар остается основным активом-убежищем во времена экстремального стресса на рынке”.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • Азиатские рынки и Уолл-стрит также начали восстанавливаться на торгах 20 марта. Нефть подорожала на 25% за одну ночь: Brent на открытии торгов находилась на уровне $29,1 за баррель, WTI - $26,17. На 12:44 по Киеву Brent преодолела психологическую отметку в $30, а WTI превысила $27 за баррель.
Кучук Марина
Напишите нам
финансовые рынки фондовый рынок европейские индексы
Комментарии
Последние новости
 