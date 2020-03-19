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Коронавирус. Европейский центробанк выделит 750 млрд евро на поддержку экономики

Коронавирус. Европейский центробанк выделит 750 млрд евро на поддержку экономики
19.03.2020, 11:05

Европейский центробанк разработал программу на сумму 750 млрд евро для поддержки экономики из-за коронавируса

Европейский центральный банк запускает программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 млрд евро. Об этом сказано в заявлении банка.

Отмечается, что ЕЦБ поддержит европейскую экономику, рост которой замедляется из-за распространения коронавируса. Программа рассчитана до конца 2020 года.

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Как заявляет Capital Economics, ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавируса может сократиться на 1,2% в 2020 году из-за того, что потребительский спрос снизился, а работники предприятий находятся дома.

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Яковенко Катерина
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экономика ЕЦБ европейский центробанк коронавирус
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