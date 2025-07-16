Goldman Sachs показал рекордный квартал в истории биржевой торговли на Уолл-стрит

Один из крупнейших и самых влиятельных инвестиционных банков мира заработал рекордные $4,3 млрд на биржевой торговле за квартал

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Американский инвестбанк Goldman Sachs установил новый исторический рекорд на фондовом рынке: по итогам второго квартала прибыль от торговли акциями достигла $4,3 млрд – самый большой квартальный результат на Уолл-стрит за всю историю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Основным драйвером роста стала повышенная волатильность рынка, вызванная тарифной политикой администрации Трампа. Результат превысил ожидания аналитиков почти на $600 млн и стал даже лучше успешного первого квартала года.

Сильные результаты наблюдались и в других подразделениях:

$3,47 млрд – прибыль от торговли с фиксированной доходностью (облигации и деривативы),

$2,19 млрд – доход от инвестбанкинга, в частности, на 71% выросли доходы от M&A-консалтинга,

+11% – прирост комиссий за управление активами.

Несмотря на успехи, чистая выручка банка в управлении активами незначительно снизилась до $3,78 млрд.

Goldman также сокращает расходы: количество сотрудников уменьшено на 700 человек (до 45 900), а руководящие кадры переводят в более дешевые локации – Даллас, Варшаву и Бангалор.

В этом месяце банк повысил дивиденды на треть – до $4 за акцию после прохождения стресс-тестов Федерального резерва. В апреле акционеры также поддержали выплату $80 млн бонусов CEO Дэвиду Соломону и президенту Джону Уолдрону, который считается вероятным преемником руководителя банка.

Акции Goldman Sachs выросли на 22% с начала года, хотя на фоне объявления новостей 16 июля упали на 1%.