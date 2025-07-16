Goldman Sachs показав рекордний квартал в історії біржової торгівлі на Волл-стріт

Один із найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків світу заробив рекордні $4,3 млрд на біржовій торгівлі за квартал

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Американський інвестбанк Goldman Sachs встановив новий історичний рекорд на фондовому ринку: за підсумками другого кварталу прибуток від торгівлі акціями сягнув $4,3 млрд – найбільший квартальний результат на Волл-стріт за всю історію. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на фінансову звітність банку.

Основним драйвером зростання стала підвищена волатильність ринку, викликана тарифною політикою адміністрації Трампа. Результат перевищив очікування аналітиків майже на $600 млн і став кращим навіть за успішний перший квартал року.

Сильні результати спостерігались і в інших підрозділах:

$3,47 млрд – прибуток від торгівлі з фіксованою прибутковістю (облігації та деривативи),

$2,19 млрд – дохід від інвестбанкінгу, зокрема, на 71% зросли доходи від M&A-консалтингу,

+11% – приріст комісій за управління активами.

Попри успіхи, чистий виторг банку в управлінні активами незначно знизився до $3,78 млрд.

Goldman також скорочує витрати: кількість працівників зменшено на 700 осіб (до 45 900), а керівні кадри переводять до дешевших локацій – Далласа, Варшави та Бангалора.

Цього місяця банк підвищив дивіденди на третину – до $4 за акцію після проходження стрес-тестів Федерального резерву. У квітні акціонери також підтримали виплату $80 млн бонусів CEO Девіду Соломону та президенту Джону Волдрону, який вважається ймовірним наступником керівника банку.

Акції Goldman Sachs зросли на 22% з початку року, хоча на тлі оголошення новин 16 липня впали на 1%.