Худшее начало года за полвека. Ключевой биржевой индекс США упал на 21%

Начало года для одного из основных американских фондовых индексов S&P 500 стало худшим полугодием со времен президентства Ричарда Никсона, свидетельствуют данные Bloomberg. За первые шесть месяцев индекс S&P 500 упал на 21%. В последний раз подобное падение фиксировалось еще в 1970 году.

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До конца июня есть еще несколько торговых дней, поэтому этот показатель может измениться. Но ожидания на рынке пессимистические, пишет издание. Инвесторы опасаются, что "токсическая смесь" высокой инфляции и агрессивных действий Федерального резерва приведут экономику США к рецессии.

Инфляционный шок в стиле 1970-х годов может обвалить индекс еще на треть от текущих уровней, считает стратег Societe Generale SA Маниш Кабра. Если инвесторы решат, что период высокой инфляции затянется, то они начнут смотреть на реальные, а не номинальные показатели доходности акций. А они в этом году, вероятно, будут отрицательными, говорит аналитик.

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На минувшей неделе американский фондовый рынок официально вошел в "медвежий" тренд. И хотя в начале этой недели были признаки восстановления, отскок вряд ли будет длительным. Трейдеры ожидают выступления в Сенате главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут новых заявлений о готовности бороться с ценовым давлением.

ФРС объявила о решении повысить базовую процентную ставку на 0,75 п.п. – это самый большой шаг повышения с 1994 года. Это привело к тому, что инвесторы начали отказываться от рискованных активов, включая акции и криптовалюты.

Андрей Водяный

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