UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Худшее начало года за полвека. Ключевой биржевой индекс США упал на 21%

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 10:27
Худшее начало года за полвека. Ключевой биржевой индекс США упал на 21% - Фото
Фото: EPA

Начало года для одного из основных американских фондовых индексов S&P 500 стало худшим полугодием со времен президентства Ричарда Никсона, свидетельствуют данные Bloomberg. За первые шесть месяцев индекс S&P 500 упал на 21%. В последний раз подобное падение фиксировалось еще в 1970 году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

До конца июня есть еще несколько торговых дней, поэтому этот показатель может измениться. Но ожидания на рынке пессимистические, пишет издание. Инвесторы опасаются, что "токсическая смесь" высокой инфляции и агрессивных действий Федерального резерва приведут экономику США к рецессии.

Инфляционный шок в стиле 1970-х годов может обвалить индекс еще на треть от текущих уровней, считает стратег Societe Generale SA Маниш Кабра. Если инвесторы решат, что период высокой инфляции затянется, то они начнут смотреть на реальные, а не номинальные показатели доходности акций. А они в этом году, вероятно, будут отрицательными, говорит аналитик.

Читайте также
Крупнейшие криптовалюты обесцениваются и стоят над бездной. Чего ожидать

На минувшей неделе американский фондовый рынок официально вошел в "медвежий" тренд. И хотя в начале этой недели были признаки восстановления, отскок вряд ли будет длительным. Трейдеры ожидают выступления в Сенате главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут новых заявлений о готовности бороться с ценовым давлением.

  • ФРС объявила о решении повысить базовую процентную ставку на 0,75 п.п. – это самый большой шаг повышения с 1994 года. Это привело к тому, что инвесторы начали отказываться от рискованных активов, включая акции и криптовалюты.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США фондовый рынок биржи S&P 500
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 