Индекс Московской биржи упал до минимального уровня за год, потеряв 10% за август

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Российский фондовый рынок продолжает терять позиции, демонстрируя самые плохие показатели за последние 25 лет. Индекс Московской биржи к началу сентября упал на 2,5%, достигнув отметки 2584,4 пункта — уровня, которого не было с мая 2023 года. Об этом сообщает российское издание Мoscow Times.

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За месяц российский рынок акций потерял 10%, снизившись с 2942,68 до 2650,32 пункта. Это был самый плохой август для российского рынка за 25 лет с 1999 г., отмечает инвестбанкир Евгений Коган. Это самое большое месячное падение с сентября 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация.

Аналитики SberCIB подчеркивают, что август стал четвертым месяцем с негативной динамикой на фондовом рынке.

С мая 2024 года российский рынок упал почти на 25% от своих пиковых значений в 3450 пунктов. Это снижение сравнимо с самыми большими обвалами за последние 20 лет, такими как начало войны, пандемия COVID-19 и финансовый кризис 2008 года. Ярослав Кабаков, директор по инвестиционной стратегии компании "Финам", отмечает: "Рынок находится в кризисном состоянии, мы вынуждены пересматривать все стратегии".

Последние дни на рынке наблюдается активная распродажа акций на сумму более 100 миллиардов рублей, что свидетельствует о силе нисходящего тренда, отмечает Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер". Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов также отмечает, что техническая картина выглядит негативно.

Причинами падения эксперты называют высокие процентные ставки, которые уменьшают прибыль компаний и делают акции менее привлекательными по сравнению с депозитами, облигациями и фондами денежного рынка. Дополнительное давление влечет за собой рост санкционных мероприятий — последний пакет санкций задел металлургические компании и другие отрасли. Также существуют ограничения для иностранных инвесторов, ранее имевших возможность продавать замороженные российские ценные бумаги; одна из таких схем была заблокирована Центральным банком России на прошлой неделе.

Соединенные Штаты 12 июня резко расширили санкции против России. Под ограничения Минфина США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий, в частности, за валютные торги.

Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги по доллару и евро. Акции Московской биржи 13 июня открылись понижением до 15%.