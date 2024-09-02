"Найгірший серпень за 25 років". Російський ринок акцій обвалився

Індекс Московської біржі впав до найнижчого рівня за понад рік, втративши 10% за серпень

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Російський фондовий ринок продовжує втрачати позиції, демонструючи найгірші показники за останні 25 років. Індекс Московської біржі на початок вересня впав на 2,5%, досягнувши позначки 2584,4 пункту — рівня, якого не було з травня 2023 року. Про це інформує російське видання Мoscow Тimes.

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Упродовж місяця російський ринок акцій втратив 10%, знизившись з 2942,68 до 2650,32 пункту. Це був найгірший серпень для російського ринку за 25 років із 1999 р., зазначає інвестбанкір Євген Коган. Це найбільше місячне падіння з вересня 2022 року, коли була оголошена часткова мобілізація.

Аналітики SberCIB підкреслюють, що серпень став четвертим місяцем поспіль з негативною динамікою на фондовому ринку.

З травня 2024 року російський ринок впав майже на 25% від своїх пікових значень у 3450 пунктів. Це зниження можна порівняти з найбільшими обвалами за останні 20 років, такими як початок війни, пандемія COVID-19 та фінансова криза 2008 року. Ярослав Кабаков, директор з інвестиційної стратегії компанії "Фінам", зазначає: "Ринок перебуває в кризовому стані, ми змушені переглядати всі стратегії".

Останні дні на ринку спостерігається активний розпродаж акцій на суму понад 100 мільярдів рублів, що свідчить про силу спадного тренду, зазначає Олексій Антонов, керівник відділу інвестиційного консультування компанії "Алор Брокер". Головний аналітик Промсвязьбанку Олексій Головінов також зазначає, що технічна картина виглядає негативно.

Причинами падіння експерти називають високі процентні ставки, які зменшують прибутки компаній і роблять акції менш привабливими у порівнянні з депозитами, облігаціями та фондами грошового ринку. Додатковий тиск спричиняє зростання санкційних заходів — останній пакет санкцій зачепив металургійні компанії та інші галузі. Також існують обмеження для іноземних інвесторів, які раніше мали можливість продавати заморожені російські цінні папери; одну з таких схем було заблоковано Центральним банком Росії минулого тижня.

Сполучені Штати 12 червня різко розширили санкції проти Росії. Під обмеження Мінфіну США потрапили Мосбіржа та Національний кліринговий центр, який відповідає, зокрема, за валютні торги.

Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом і євро. Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15%.