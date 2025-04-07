"Иногда нужны лекарства, чтобы что-то исправить". Трамп – об обвале рынков из-за пошлин

Президент США сказал, что "не хочет, чтобы что-то падало", но добавил: он не намерен отступать от своей таможенной политики

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Президент Дональд Трамп прокомментировал текущее падение фондового рынка. Он заявил, что не намеренно спровоцировал этот спад, когда решил ввести масштабные пошлины против всего мира, пишет CNBC.

"Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда нужно принимать лекарства, чтобы что-то исправить", — сказал Трамп журналистам на борту президентского лайнера Air Force One 6 апреля.

Вопрос к Трампу возник после того, как он перепостил на своей странице в Truth Social видео "Трамп намеренно ВАЛИТ рынок". В этом ролике утверждается, что миллиардер-инвестор Уоррен Баффет назвал действия Трампа "лучшими экономическими шагами за последние 50 лет" (фонд Berkshire Hathaway официально опроверг, что Баффет такое говорил).

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Трамп объяснил, что торговый дефицит с Китаем является причиной того, почему он продолжает настаивать на своей таможенной политике.

"У нас триллионный дефицит торговли с Китаем, ежегодно мы теряем сотни миллиардов долларов из-за Китая. И пока мы не решим эту проблему, я не буду заключать никаких соглашений. Я готов вести дела с Китаем, но они должны решить проблему своего профицита", — сказал Трамп.