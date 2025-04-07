"Іноді потрібні ліки, щоб щось виправити". Трамп прокоментував обвал ринків через мита
Президент Дональд Трамп прокоментував поточне падіння фондового ринку. Він заявив, що не навмисно спричинив цей спад, коли вирішив ввести масштабні мита проти всього світу, пише CNBC.
"Я не хочу, щоб щось падало, але іноді потрібно вживати ліки, щоб щось виправити", – сказав Трамп журналістам на борту президентського лайнера Air Force One 6 квітня.
Запитання до Трампа виникло після того, як він перепостив на своїй сторінці в Truth Social відео "Трамп навмисно ВАЛИТЬ ринок". У цьому ролику стверджується, нібито мільярдер-інвестор Воррен Баффет назвав дії Трампа "найкращими економічними кроками за останні 50 років" (фонд Berkshire Hathaway офіційно спростував, що Баффет таке говорив).
Трамп пояснив, що торговельний дефіцит з Китаєм є причиною того, чому він і далі наполягає на своїй митній політиці.
"У нас трильйонний дефіцит торгівлі з Китаєм, щороку ми втрачаємо сотні мільярдів доларів через Китай. І доки ми не розв'яжемо цю проблему, я не укладатиму жодних угод. Я готовий вести справи з Китаєм, але вони мають розв'язати проблему свого профіциту", – сказав Трамп.
- Рішення американського президента про запровадження мит проти всього світу призвело до того, що фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трильйона. Це стало найбільшим дводенним обвалом у його історії.
- У четвер, 3 квітня, Трамп сказав, що готовий знизити мита, якщо інші країни запропонують йому щось "феноменальне".