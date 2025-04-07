"Іноді потрібні ліки, щоб щось виправити". Трамп прокоментував обвал ринків через мита

Президент США сказав, що "не хоче, щоб щось падало", але додав: він не збирається відступати від своєї митної політики

Фото: AARON SCHWARTZ / EPA

Президент Дональд Трамп прокоментував поточне падіння фондового ринку. Він заявив, що не навмисно спричинив цей спад, коли вирішив ввести масштабні мита проти всього світу, пише CNBC.

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"Я не хочу, щоб щось падало, але іноді потрібно вживати ліки, щоб щось виправити", – сказав Трамп журналістам на борту президентського лайнера Air Force One 6 квітня.

Запитання до Трампа виникло після того, як він перепостив на своїй сторінці в Truth Social відео "Трамп навмисно ВАЛИТЬ ринок". У цьому ролику стверджується, нібито мільярдер-інвестор Воррен Баффет назвав дії Трампа "найкращими економічними кроками за останні 50 років" (фонд Berkshire Hathaway офіційно спростував, що Баффет таке говорив).

Джерело: X

Трамп пояснив, що торговельний дефіцит з Китаєм є причиною того, чому він і далі наполягає на своїй митній політиці.

"У нас трильйонний дефіцит торгівлі з Китаєм, щороку ми втрачаємо сотні мільярдів доларів через Китай. І доки ми не розв'яжемо цю проблему, я не укладатиму жодних угод. Я готовий вести справи з Китаєм, але вони мають розв'язати проблему свого профіциту", – сказав Трамп.