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11.04.2019, 16:53

Иностранные инвесторы активно скупают украинские евробонды

Иностранные инвесторы активно скупают украинские евробонды

За неделю нерезиденты вложили в украинские ОВГЗ 3,1 млрд грн

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,1 млрд грн, или на 14% - до 25,8 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 19,4 млрд грн, или в 4 раза.

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Напомним, на прошлой неделе нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ на 11% до 22,7 млрд грн.

Ранее совет НБУ предложил разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.

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Теги: НБУ, ОВГЗ, вложения нерезидентов
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