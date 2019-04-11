Иностранные инвесторы активно скупают украинские евробонды

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,1 млрд грн, или на 14% - до 25,8 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 19,4 млрд грн, или в 4 раза.

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Напомним, на прошлой неделе нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ на 11% до 22,7 млрд грн.

Ранее совет НБУ предложил разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.