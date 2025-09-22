Инвестиционная компания Баффета продала все акции в китайской BYD

Фото: Уоррен Баффет / EPA

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала всю свою долю в китайском производителе электромобилей BYD. Об этом пишет CNBC.

Berkshire приобрела 225 млн акций BYD еще в 2008 году за $230 млн – по настоянию американского адвоката, экономиста и инвестора Чарли Мангера.

За 17 лет стоимость акций выросла почти на 3890%, и доля Berkshire в пиковый момент оценивалась в $9 млрд.

С 2022 года компания постепенно начала сокращать свой пакет акций в BYD. К июню прошлого года Berkshire продала почти 76% своей доли в китайском производителе электромобилей.

Теперь Berkshire официально подтвердила, что все акции BYD проданы. По данные Investing.com, акции BYD после этого сообщения упали примерно на 3,4%. Акции компании на материковом рынке Китая также просели – около 1,5%.

Баффетт не объяснил подробно причины продажи, но ранее отмечал, что найдет лучшие варианты использования этих денег.

Аналитики связывают решение с геополитическими рисками в Китае, ведь в 2023 году Berkshire также избавилась почти от всех акций Taiwan Semiconductor стоимостью $4 млрд.