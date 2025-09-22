Інвестиційна компанія Баффета продала усі акції в китайській BYD

Фото: Воррен Баффет / EPA

Інвестиційна компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway продала всю свою частку у китайському виробнику електромобілів BYD. Про це пише CNBC.

Berkshire придбала 225 млн акцій BYD ще у 2008 році за $230 млн – за наполяганням американського адвоката, економіста та інвестора Чарлі Мангера.

За 17 років вартість акцій зросла майже на 3890%, і частка Berkshire у піковий момент оцінювалася у $9 млрд.

З 2022 року компанія поступово почала скорочувати свій пакет акцій у BYD. До червня минулого року Berkshire продала майже 76% своєї частки у китайському виробнику електромобілів.

Тепер Berkshire офіційно підтвердила, що всі акції BYD продані. За даними Investing.com, акції BYD після цього повідомлення впали приблизно на 3,4%. Акції компанії на материковому ринку Китаю також просіли – близько 1,5%.

Баффет не пояснив детально причини продажу, але раніше зазначав, що знайде кращі варіанти використання цих грошей.

Аналітики пов’язують рішення з геополітичними ризиками в Китаї, адже у 2023 році Berkshire також позбулася майже всіх акцій Taiwan Semiconductor вартістю $4 млрд.