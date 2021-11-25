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Киев выпускает облигации на 800 млн грн

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25.11.2021, 10:29
Киев выпускает облигации на 800 млн грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 24 ноября 2021 года зарегистрировала выпуск внутренних облигаций Киевского горсовета серий "O" и "N" на 800 млн грн.

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Согласно решению Киевсовета от 24 июня, номинальная стоимость – 10 000 грн, количество в каждой серии – 40 000.

Погашение облигаций серии "О" запланировано с 31 августа по 2 сентября 2026 года, серии "N" – с 1 по 3 сентября 2025 года.

В документе также отмечается, что процентная ставка будет определяться на уровне учетной ставки НБУ на дату начала квартального процентного периода плюс маржа от 1% до 5% годовых по результатам конкурса по отбору андеррайтера.

  • Власти Киева планировали осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн тремя траншами: сумму 300 млн грн и 2 – на 400 млн грн с одноразовым погашением после наступления окончательных сроков погашения траншей в период между 2024 и 2026 годами. 
  • Нацкомиссия по ценным бумагам 4 ноября 2021 года зарегистрировала выпуск внутренних облигаций Киевсовета серии "М" на 300 млн грн.

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Анна Лыса-Кузмич
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