Музыкальный фонд Hipgnosis продал права на 20 000 песен с дисконтом 14%

Фото: Hipgnosis

Компания Hipgnosis Songs Fund, бизнес которой заключается в скупке стриминговых прав на песни популярных исполнителей – от Бейонсе до Нила Янга, – продала часть своего портфеля. Об этом говорится на сайте Hipgnosis.

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Ей понадобились деньги на погашение долгов, поэтому она выставила на продажу 20 000 "неосновных" песен, получив за них $23,1 млн (это примерно 1% от общей стоимости инвестиционного портфеля Hipgnosis).

По данным фонда, активы были проданы со скидкой 14,2% к их оценке на 30 сентября 2023 года.

Компания Hipgnosis Songs Fund‎ была основана в 2018 году Мерком Меркуриадисом, который был менеджером таких артистов, как Элтон Джон, Iron Maiden, Бейонсе, Найл Роджерс, Guns N' Roses. Меркуриадис заявлял, что онлайн-стриминг сделал права на долгоиграющие музыкальные хиты привлекательным инвестиционным предложением.



Помимо приобретения песен и каталогов авторов песен, компания управляет доходами от плей-листов, каверов, интерполяции и синхронизации своей интеллектуальной собственности.



Hipgnosis потратила более $2 млрд на песенные активы Нила Янга, Red Hot Chili Peppers, 50 Cent, Энрике Иглесиаса, Pussy Riot, Manchester Orchestra, Леонарда Коэна и многих других мировых музыкальных звезд.



В июле 2020 года сообщалось, что портфель музыкальных прав Hipgnosis, состоящий примерно из 13 300 песен, был оценен независимыми экспертами более чем в 760 млн фунтов стерлингов (почти $954 млн). К декабрю 2021 года его каталог вырос до 65 000 песен на сумму $2,55 млрд.

Чистая выручка от продажи составила примерно $22,6 млн. Деньги, по словам руководства Hipgnosis, будут направлены на возобновляемую кредитную линию с целью предоставить фонду "больший резерв".

Фонд вышел на Лондонскую фондовую биржу в середине 2018 года с ценой акций в 1 фунт стерлингов. В 2021 году она поднялась выше 1,25 фунта стерлингов, а затем резко упала ниже отметки в 1 фунт стерлингов в сентябре 2022 года.

В октябре 2023 года компания отменила выплату дивидендов акционерам, заявив, что иначе ей придется нарушить свои соглашения с кредиторами.

Hipgnosis также не удалось продать почти пятую часть своего каталога частному инвестору Blackstone за $440 млн, хотя предложение включало 24%-ю скидку к их предыдущей оценке.

Акции Hipgnosis Songs Fund упали на 0,3% на торгах в Лондоне утром 11 декабря. После сентябрьского объявления о планах продажи акции падали примерно на 30%.

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Многомиллионные инвестиции в музыку стали популярны в последние несколько лет в связи с увеличением популярности потоковых сервисов и перспективой многолетнего увеличения доходов от прослушивания песен.