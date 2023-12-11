Музичний фонд Hipgnosis продав права на 20 000 пісень з дисконтом 14%

Фото: Hipgnosis

Компанія Hipgnosis Songs Fund, бізнес якої полягає в скуповуванні стримінгових прав на пісні популярних виконавців – від Бейонсе до Ніла Янга, – продала частину свого портфеля. Про це сказано на сайті Hipgnosis.

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Їй знадобилися гроші на погашення боргів, тому вона виставила на продаж 20 000 "неосновних" пісень, отримавши за них $23,1 млн (це десь 1% від загальної вартості інвестиційного портфеля Hipgnosis).

За даними фонду, активи було продано зі знижкою 14,2% до їхньої оцінки на 30 вересня 2023 року.

Hipgnosis Songs Fund була заснована 2018 року Мерком Меркуріадісом, який був менеджером таких артистів, як Елтон Джон, Iron Maiden, Найл Роджерс, Guns N' Roses. Меркуріадіс заявляв, що онлайн-стримінг зробив права на музичні хіти, що довго грають, привабливою інвестиційною пропозицією.



Крім придбання пісень та каталогів авторів пісень, компанія керує доходами від списків відтворення, каверів, інтерполяції та синхронізації своєї інтелектуальної власності.



Hipgnosis витратила понад $2 млрд на пісенні активи Бейонсе, Ніла Янга, Red Hot Chili Peppers, 50 Cent, Енріке Іглесіаса, Pussy Riot, Manchester Orchestra, Леонарда Коена та багатьох інших світових музичних зірок.

Компаніябула заснована 2018 року Мерком Меркуріадісом, який був менеджером таких артистів, як Елтон Джон, Iron Maiden, Найл Роджерс, Guns N' Roses. Меркуріадіс заявляв, що онлайн-стримінг зробив права на музичні хіти, що довго грають, привабливою інвестиційною пропозицією.Крім придбання пісень та каталогів авторів пісень, компанія керує доходами від списків відтворення, каверів, інтерполяції та синхронізації своєї інтелектуальної власності.Hipgnosis витратила понад $2 млрд на пісенні активи Бейонсе, Ніла Янга, Red Hot Chili Peppers, 50 Cent, Енріке Іглесіаса, Pussy Riot, Manchester Orchestra, Леонарда Коена та багатьох інших світових музичних зірок. У липні 2020 року повідомлялося, що портфель музичних прав Hipgnosis, що складається приблизно з 13 300 пісень, незалежні експерти оцінили у більш ніж 760 млн фунтів стерлінгів (майже $954 млн). До грудня 2021 року його каталог зріс до 65 000 пісень на суму $2,55 млрд.

Чистий виторг від продажу склав приблизно $22,6 млн. Гроші, за словами керівництва Hipgnosis, будуть спрямовані на відновлювану кредитну лінію з метою надати фонду "більший резерв".

Фонд вийшов на Лондонську фондову біржу в середині 2018 року з ціною акцій 1 фунт стерлінгів. У 2021 році вона піднялася вище за 1,25 фунта стерлінгів, а потім різко впала нижче за позначку в 1 фунт стерлінгів у вересні 2022 року.

У жовтні 2023 року компанія скасувала виплату дивідендів акціонерам, заявивши, що інакше їй доведеться порушити свої угоди із кредиторами.

Hipgnosis також не вдалося продати майже п'яту частину свого каталогу приватному інвестору Blackstone за $440 млн, хоча пропозиція містила 24% знижку до їх попередньої оцінки.

Акції Hipgnosis Songs Fund впали на 0,3% на торгах у Лондоні вранці 11 грудня. Після вересневого оголошення про плани продажу акції падали приблизно на 30%.

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Багатомільйонні інвестиції в музику стали популярними в останні кілька років через збільшення популярності потокових сервісів і перспективу багаторічного збільшення доходів від прослуховування пісень.