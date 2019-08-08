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Нацбанк упростил торговлю гособлигациями через смартфон

Нацбанк упростил торговлю гособлигациями через смартфон
08.08.2019, 09:19

НБУ разрешил участникам фондового рынка интегрировать свои системы с депозитарием

Профессиональные участники фондового рынка смогут интегрировать с депозитарием Национального банка Украины (НБУ) собственные автоматизированные системы для онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для этого в депозитарии НБУ внедрены API-технологии. Они позволят участникам фондового рынка дистанционно осуществлять операции с государственными ценными бумагами для своих клиентов, открывать счета в ОВГЗ, предоставлять информационные справки и т.п.

Со своей стороны клиенты профессиональных участников рынка смогут проводить транзакции, используя мобильные приложения.

"Использование новых сервисов депозитария НБУ является добровольным и не имеет никаких временных ограничений. Каждая депозитарная организация может настроить такое взаимодействие в соответствии с собственной бизнес-моделью", - говорится в сообщении Нацбанка.

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