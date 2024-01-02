НКЦБФР добавила три страны в зону риска
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила Мьянму, Сирию и Кубу в число иностранных государств, относящихся к зоне риска. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина ос ссылкой на решение Комиссии.
Ранее в зону риска были включены РФ, Белоруссия, Иран и КНДР.
Украиские акционерные компании обязаны предоставить НКЦБФР информацию о наличии у них деловых отношений с клиентами/контрагентами государств зоны риска.
Эмитенты должны также сообщить о наличие в их структуре собственности физлиц, имеющих гражданство государства зоны риска или проживающих в этих странах.
Это относится и информации о юрлицах из стран зоны риска, если они входят в структуру собственности украинских эмитентов.
Информацию о связях (или их отсутствии) со странами зоны риска должны предоставить все эмитенты ценных бумаг Украины. Решение НКЦБФР вступило в силу 1 января 2024 года.
Цель этого решения — минимизация негативного влияния последствий военной агрессии РФ против Украины и содействие стабильности рынков капитала.
- 6 декабря 2023 года регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов: добавил 17 кейсов.