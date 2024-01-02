НКЦБФР добавила три страны в зону риска

Ранее в зону риска были включены Россия, Белоруссия, Иран и Северная Корея

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила Мьянму, Сирию и Кубу в число иностранных государств, относящихся к зоне риска. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина ос ссылкой на решение Комиссии.

Ранее в зону риска были включены РФ, Белоруссия, Иран и КНДР.

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Украиские акционерные компании обязаны предоставить НКЦБФР информацию о наличии у них деловых отношений с клиентами/контрагентами государств зоны риска.

Эмитенты должны также сообщить о наличие в их структуре собственности физлиц, имеющих гражданство государства зоны риска или проживающих в этих странах.

Это относится и информации о юрлицах из стран зоны риска, если они входят в структуру собственности украинских эмитентов.

Информацию о связях (или их отсутствии) со странами зоны риска должны предоставить все эмитенты ценных бумаг Украины. Решение НКЦБФР вступило в силу 1 января 2024 года.

Цель этого решения — минимизация негативного влияния последствий военной агрессии РФ против Украины и содействие стабильности рынков капитала.

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