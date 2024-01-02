НКЦПФР додала три країни до зони ризику
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала М'янму, Сирію та Кубу до іноземних держав, що належать до зони ризику. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на рішення Комісії.
Раніше до зони ризику було включено РФ, Білорусь, Іран та КНДР.
Українські акціонерні компанії зобов'язані надати НКЦПФР інформацію про наявність у них ділових відносин із клієнтами/контрагентами держав зони ризику.
Емітенти повинні також повідомити про наявність у їхній структурі власності фізосіб, які мають громадянство держави зони ризику або проживають у цих країнах.
Це стосується й інформації про юросіб з країн зони ризику, якщо вони належать до структури власності українських емітентів.
Інформацію про зв'язки (або їхню відсутність) з країнами зони ризику мають надати всі емітенти цінних паперів України. Рішення НКЦПФР набуло чинності 1 січня 2024 року.
Мета цього рішення – мінімізація негативного впливу наслідків воєнної агресії РФ проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.
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