Nvidia потеряла $550 млрд рыночной стоимости. Это беспрецедентная коррекция

Акции ведущего американского производителя чипов падают на бирже три сессии подряд

Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO

Американская корпорация Nvidia за последние дни потеряла $550 млрд рыночной стоимости. В понедельник ее акции подешевели сразу на 7%, пишет Financial Times.

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Акции Nvidia вошли в стадию коррекции после рекордного роста, позволившего ей обогнать Microsoft и Apple и временно стать самой дорогой публичной компанией мира.

По данным Bloomberg, падение Nvidia стало самой большой трехдневной потерей стоимости для любой компании в истории.

Агентство також нагадало, що на початку року акції Nvidia вже пережили зниження на 20%, але згодом швидко відновилися до історичних максимумів.

По итогам торгов понедельника капитализация компании опустилась ниже $3 трлн и составила около $2,91 трлн. Она снова стала третьей в рейтинге публичных компаний по рыночной стоимости после Microsoft и Apple.