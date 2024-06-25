Nvidia потеряла $550 млрд рыночной стоимости. Это беспрецедентная коррекция
Американская корпорация Nvidia за последние дни потеряла $550 млрд рыночной стоимости. В понедельник ее акции подешевели сразу на 7%, пишет Financial Times.
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Акции Nvidia вошли в стадию коррекции после рекордного роста, позволившего ей обогнать Microsoft и Apple и временно стать самой дорогой публичной компанией мира.
По данным Bloomberg, падение Nvidia стало самой большой трехдневной потерей стоимости для любой компании в истории.
Агентство також нагадало, що на початку року акції Nvidia вже пережили зниження на 20%, але згодом швидко відновилися до історичних максимумів.
По итогам торгов понедельника капитализация компании опустилась ниже $3 трлн и составила около $2,91 трлн. Она снова стала третьей в рейтинге публичных компаний по рыночной стоимости после Microsoft и Apple.
- Стремительный рост акций Nvidia в последние месяцы связан с бумом отрасли искусственного интеллекта, использующей высокотехнологичные процессоры компании.