Nvidia втратила $550 млрд ринкової вартості. Це безпрецедентна корекція

Акції провідного американського виробника чипів падають на біржі три сесії поспіль

Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO

Американська корпорація Nvidia за останні дні втратила $550 млрд ринкової вартості. У понеділок її акції подешевшали одразу на 7%, пише Financial Times.

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Акції Nvidia увійшли у стадію корекції після рекордного зростання, яке дозволило їй обігнати Microsoft і Apple й тимчасово стати найдорожчою публічною компанією світу.

За даними Bloomberg, падіння Nvidia стало найбільшою триденною втратою вартості для будь-якої компанії в історії.

Агентство також нагадало, що на початку року акції Nvidia вже пережили зниження на 20%, але потім швидко відновилися до історичних максимумів.

За підсумками торгів понеділка капіталізація компанії опустилася нижче $3 трлн й становить близько $2,91 трлн. Вона знову стала третьою в рейтингу публічних компаній за ринковою вартістю після Microsoft та Apple.