Один из самых больших инвестиционных фондов в мире CVC Capital Partners выйдет на биржу
Британская инвесткомпания CVC Capital Partners объявила о намерении разместить свои акции на бирже Euronext в Амстердаме. CVC планирует привлечь 1,25 млрд евро от своих инвесторов через листинг. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
CVC Capital Partners намерена привлечь 250 млн евро путем продажи новых акций, владельцы также планируют продать свои акции. Один из акционеров – инвесткомпания Blue Owl – хочет увеличить свой пакет.
Согласно заявлению ни один из сотрудников фирмы не будет продавать акции в рамках IPO.
Читайте также: Что такое IPO, как и зачем его проводят
Компания рассчитывает на оценку 13-15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
CVC занимала четвертое место в рейтинге 300 самых крупных частных инвестиционных компаний в мире Private Equity International, но опустилась на 15 место в рейтинге 2023 года.
Вместе с тем в 2023 году CVC собрала самый большой в мире фонд прямых инвестиций в размере 26 млрд евро.
CVC Capital управляет активами на сумму около 186 млрд евро, в ее портфеле доли в таких компаниях, как Breitling, Lipton Teas and Infusions. В Польше CVC владеет сетью Żabka. В 2023 году CVC заключила соглашения по инвестированию в датскую транспортную компанию Scan Global Logistics, бразильского дистрибьютора продуктов питания Delly's и Женскую теннисную ассоциацию.
По оценке FT, наиболее резонансными в истории CVC стали соглашения по контролю над Formula One Group, которой CVC владела с 2006-го по 2017 год, долей в Кубке шести наций – главном соревновании по регби в Европе, покупке консалтинговой группы Teneo и чайного бизнеса Unilever.
CVC уже планировала провести листинг в Амстердаме в первой половине 2022 года. Но высокая инфляция, рост процентных ставок, замедление экономического роста и война в Украине привели к замораживанию рынка IPO.
- 18 марта 2024 года старейшая англоязычная энциклопедия вышла на IPO.
- 21 марта соцсеть Reddit провела первоначальное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и получила оценку рыночной стоимости $8,69 млрд.