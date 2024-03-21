Reddit оцінили у $8,7 млрд. Соцмережа вийшла на IPO
Соціальна мережа Reddit провела первинне розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі й отримала оцінку ринкової вартості $8,69 млрд. Про це повідомляє агентство Reuters.
Reddit очікувала оцінку $6,4 млрд.
Вихід Reddit як публічної компанії перебував у розробці понад два роки. Компанія конфіденційно подала заявку на IPO у грудні 2021 року, але кілька разів відкладала вихід через несприятливу ситуацію на фондовому ринку.
Після свого запуску у 2005 році Reddit стала одним із наріжних каменів культури соціальних мереж. За словами співзасновника і генерального директора Стіва Гаффмана, його 100 000 онлайн-форумів дозволяють обговорювати різні теми: від "піднесеного до смішного, від тривіального до екзистенційного, від комічного до серйозного".
Популярність Reddit досягла нового щабля під час саги про "мем-акції" 2021 року. Тоді група роздрібних інвесторів об'єдналася на форумі wallstreetbets, щоб купувати акції та підтримати невеликі компанії, проти яких грали великі біржові спекулянти.
Попри свій культовий статус у світі соціальних мереж, Reddit не вдалося повторити успіх більших конкурентів – Facebook та X Ілона Маска.
Reddit заявила, що знаходиться "на ранніх стадіях монетизації свого бізнесу" та ще не отримала річного прибутку.
- 18 березня 2024 року найстаріша англомовна енциклопедія вийшла на IPO.