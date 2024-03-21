Reddit оценили в $8,7 млрд. Соцсеть вышла на IPO

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Социальная сеть Reddit провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже и получила оценку рыночной стоимости в $8,69 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Reddit ожидала оценку в $6,4 млрд.

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Выход Reddit в качестве публичной компании находился в разработке более двух лет. Компания конфиденциально подала заявку на IPO в декабре 2021 года, но несколько раз откладывала выход из-за неблагоприятной ситуации на фондовом рынке.

После своего запуска в 2005 году Reddit стала одним из краеугольных камней культуры социальных сетей. По словам соучредителя и генерального директора Стива Хаффмана, его 100 000 онлайн-форумов позволяют обсуждать самые разные темы: от "возвышенного до смешного, от тривиального до экзистенциального, от комического до серьезного".

Популярность Reddit достигла нового витка во время саги о "мем-акциях" 2021 года. Тогда группа розничных инвесторов объединилась на форуме wallstreetbets, чтобы покупать акции и поддержать небольшие компании, против которых играли крупные биржевые спекулянты.

Несмотря на свой культовый статус в мире социальных сетей, Reddit не удалось повторить успех более крупных конкурентов — Facebook и X Илона Маска.

Reddit заявила, что находится "на ранних стадиях монетизации своего бизнеса" и еще не получила годовой прибыли.

18 марта 2024 года старейшая англоязычная энциклопедия вышла на IPO.

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