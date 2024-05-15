Регулятор навсегда отменил сертификацию специалистов рынка капиталов

Специалисты должны были проходить сертификацию каждые три года

Иллюстрация: НКЦБФР/Facebook

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), руководствуясь новым законодательством, полностью отменила свои нормативные акты о сертификации специалистов рынка капиталов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь работникам всех профессиональных участников рынков капитала не нужен сертификат как для получения лицензии, так и для осуществления профессиональной деятельности, не только во время действия военного положения, но и после его окончания, объясняют в Нацкомиссии.

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"Мы боролись с этой устаревшей нормой, когда работник и директор должны были каждые три года получать сертификат. Сегодня можем сказать – сертификаты не нужны. Наконец этот архаизм в прошлом", — прокомментировал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Он добавил, что это только начало, и в дальнейшем будет переформатирован функционал регулятора, чтобы стать доступными и удобными для участников рынка.

Справка НКЦБФР принято решение о признании утратившим силу Положения о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков (решение от 13 августа 2013 года №1464). Это стало возможным благодаря изменениям в перечне полномочий регулятора, внесенных Законом Украины №3585-IX. В частности, у Комиссии отсутствуют полномочия по сертификации специалистов. НКЦБФР принято решение о признании утратившим силу Положения о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков (решение от 13 августа 2013 года №1464). Это стало возможным благодаря изменениям в перечне полномочий регулятора, внесенных Законом Украины №3585-IX. В частности, у Комиссии отсутствуют полномочия по сертификации специалистов.

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