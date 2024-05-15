Регулятор навсегда отменил сертификацию специалистов рынка капиталов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), руководствуясь новым законодательством, полностью отменила свои нормативные акты о сертификации специалистов рынка капиталов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Теперь работникам всех профессиональных участников рынков капитала не нужен сертификат как для получения лицензии, так и для осуществления профессиональной деятельности, не только во время действия военного положения, но и после его окончания, объясняют в Нацкомиссии.
"Мы боролись с этой устаревшей нормой, когда работник и директор должны были каждые три года получать сертификат. Сегодня можем сказать – сертификаты не нужны. Наконец этот архаизм в прошлом", — прокомментировал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
Он добавил, что это только начало, и в дальнейшем будет переформатирован функционал регулятора, чтобы стать доступными и удобными для участников рынка.
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