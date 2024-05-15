Регулятор назавжди скасував сертифікацію фахівців ринку капіталів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), керуючись новим законодавством, повністю скасувала свої нормативні акти про сертифікацію фахівців ринку капіталів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Відтепер працівникам усіх професійних учасників ринків капіталу не потрібен сертифікат як для отримання ліцензії, так і для здійснення професійної діяльності, не лише під час дії воєнного стану, а й після його закінчення, пояснюють у Нацкомісії.
"Ми боролися з цією застарілою нормою, коли працівник і директор мали кожні три роки отримувати сертифікат. Сьогодні можемо сказати – сертифікати не потрібні. Нарешті цей архаїзм у минулому", – прокоментував голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
Він додав, що це тільки початок, й надалі буде переформатований функціонал регулятора, щоб стати доступнішими й зручнішими для учасників ринку.
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